Wrześniowa powódź wykazała, że priorytetem władz gminy Krosno Odrzańskie powinno być jak najszybsze powstanie wałów na terenach Osiecznicy, Starego Raduszca i Radnicy. Mieszkańcy tych sołectw zebrali 600 podpisów pod apelem do władz gminy w tej sprawie. Apel poparli radni i został on wysłany do Wód Polskich, które za tego typu inwestycje odpowiadają.

– Obwałowanie Krosna Odrzańskiego trwało 12 lat, ale widać, jak było skuteczne i potrzebne. Liczymy, że budowa zostanie zakończona i ochroni nasze wsie – mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Przypomnijmy, że powódź w gminie Krosno Odrzańskie zalała 235 budynków mieszkalnych i 151 gospodarczych, uszkodziła 6 kilometrów dróg gminnych i 4 kilometry kanalizacji. Łączne straty oszacowano na ponad 30 milionów złotych.