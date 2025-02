Dodał, że w grudniu wzrost cen usług wyniósł 6,6 proc. rok do roku, co powoduje, że inflacja bazowa cały czas jest na wysokim poziomie.

– W warunkach szybszego wzrostu popytu sprowadzenie inflacji do celu może trwać dłużej. (…) Płace w gospodarce rosną bardzo szybko. W sektorze przedsiębiorstw roczny wzrost wynagrodzeń w ostatnich miesiącach nadal kształtował się w pobliżu 10 proc. (…) Szybki wzrost płac przyczynia się oczywiście do szybkiego wzrostu cen usług

Jak przekazał szef NBP, Polska gospodarka jest w fazie ożywienia, co jest czynnikiem inflacyjnym.

Powiedział też, że aktualnie wszystkie prognozy, w tym rządu polskiego, instytucji międzynarodowych niezależnych analityków rynkowych są zgodne co do tego, że w bieżącym roku inflacja będzie nadal istotnie przewyższała cel NBP.

– Wszystkie instytucje Krajowe takie jak rząd jak Komisja Europejska za granicą przewidują, że w tym roku deficyt sektora nie spadnie poniżej 5,5 proc. PKB, a więc nadal będzie jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie szybko rośnie dług publiczny w relacji do PKB

Dodał, że deficyt sektora finansów publicznych jest wysoki, a polityka fiskalna nie hamuje inflacji, co ogranicza przestrzeń dla ewentualnego łagodzenia polityki pieniężnej.

Dodał, że RPP będzie też obserwować wysokość inflacji bazowej, która cały czas wynosi ok. 4 proc. i taka ma być do końca roku.

– Zobaczymy, jak dynamika płac będzie się kształtować, cały czas czekamy, liczymy na to, że zwolni trwale dynamika płac. (…) No i zobaczymy, jak będzie się kształtować koniunktura

Przekazał, że w warunkach trwającego ożywienia gospodarczego, szybkiego wzrostu płac i luźnej polityki fiskalnej Rada Polityki Pieniężnej musi prowadzić politykę pieniężną tak, aby nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie. Dodał, że nie można dopuścić, by podmioty życia gospodarczego nie powinny zakładać wysokiej inflacji w swoich decyzjach, bo to „przekłada się na presję płacową i ostatecznie utrwala wysoką dynamikę cen”.

– Z punktu widzenia trendów inflacyjnych, nie ma żadnych powodów, żeby stopy procentowe obniżać. Potwierdzając to wszystkie instytucje międzynarodowe (…) te najpoważniejsze, które analizują polską gospodarkę, polską inflację

– Ale to nie jest nic pewnego

Dodał, że o bitcoinach można dużo powiedzieć, ale „nie, że są stałym bezpiecznym elementem rezerw”. Odniósł się w ten sposób do pytania, czy NBP będzie gromadzić rezerwy także w bitcoinach.

W żadnym wypadku NBP nie będzie gromadził rezerw w bitcoinach – zapewnił w czwartek (6 lutego) prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Zwrócił uwagę, że bitcoin poszedł w górę, ma ogromną wartość, ale to nie jest nic pewnego. Przypomniał, że NBP ma rezerwy m.in. w złocie, euro i dolarach.

Rezerwy w złocie w posiadaniu banku centralnego wynoszą obecnie 450 ton. Pod koniec listopada ub.r. było to 448,2 t., a wartość rezerw w złocie wyniosła 156,5 mld zł. Udział rezerw w złocie w całości w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł na koniec listopada ub.r. ponad 17,6 proc. Na koniec listopada 2024 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wynosił 890,3 mld zł.

5. Kiedy możliwa obniżka stóp procentowych? Przewidywania analityków

Spodziewamy się pierwszej obniżki stóp procentowych w lipcu, a następnie stopniowego spadku stopy referencyjnej NBP w krokach po 25 pb do 4,5 proc. na koniec 2025 r. i 3,5-4,0 proc. w 2026 r – przewidują analitycy Santandera.

Analitycy Santandera zwrócili uwagę w czwartek, że zgodnie z oczekiwaniami, prezes NBP Adam Glapiński powtórzył na comiesięcznej konferencji „jastrzębi przekaz”, podobny do tego sprzed miesiąca, podkreślając, że obecnie nie ma żadnych przesłanek do zmiany stóp procentowych w Polsce, ani nawet do rozważania takiej decyzji.

Obecne prognozy NBP sugerują bowiem odbicie w górę inflacji pod koniec roku, a polityka pieniężna nie może dopuścić do utrwalenia CPI na podwyższonym poziomie.

– Nie zmieniamy naszych oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej i nadal spodziewamy się pierwszej obniżki stóp w lipcu, a następnie stopniowego spadku stopy referencyjnej NBP (w krokach po 25 pb) do 4,5 proc. na koniec 2025 r. i 3,5-4,0 proc. w 2026 r.

– stwierdzili analitycy banku.

Wskazali, że prezes Glapiński wymienił kilka czynników, które mogą opóźnić powrót inflacji do celu: oprócz odmrożenia cen energii po wrześniu, także fakt, że polska gospodarka jest w fazie ożywienia, wzrost płac pozostaje na wysokim poziomie, co pcha w górę ceny usług, inflacja bazowa jest wysoka i uporczywa (prawdopodobnie utrzyma się w pobliżu 4 proc. w tym roku), a wysoki deficyt fiskalny ogranicza przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej.

Zaznaczyli, że odniósł się również do ostatnich raportów MFW i OECD, które zalecają brak pośpiechu z obniżkami stóp procentowych w Polsce.

Przekazali też, że zdaniem Glapińskiego kolejne decyzje będą zależały od napływających danych, a właściwy moment na obniżkę stóp nadejdzie, gdy dane inflacyjne pokażą spadek CPI, a prognozy inflacji potwierdzą jej dalszy i trwały spadek do celu w przyszłości.

– Jednym z kluczowych zwiastunów złagodzenia polityki pieniężnej byłoby wyraźne spowolnienie wzrostu płac i inflacji bazowej i/lub zatwierdzenie wyraźnie niższych taryf energetycznych, które miałyby obowiązywać po wrześniu

– stwierdzili analitycy.

Zaznaczyli, że Prezes NBP odmówił wskazania konkretnego momentu, w którym takie warunki mogą się pojawić i powiedział, że choć dyskusja na temat obniżek stóp może rozpocząć się po marcu, to do decyzji w tej sprawie będzie jeszcze daleka droga.

– W grudniu ubiegłego roku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, czyli ta inflacja bazowa, wyniosła 4 proc. wobec 3,6 proc. w połowie ubiegłego roku. Prognozy, które w tej chwili możemy sformułować i zbudować, wskazują, że inflacja bazowa w tym roku ma utrzymywać się przez cały rok na podwyższonym poziomie, w pobliżu 4 proc., a więc wyraźnie powyżej wieloletniej średniej

– powiedział w czwartek (6 lutego)podczas konferencji prasowej Adam Glapiński.

– powiedział.

