Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował w poniedziałek (3 lutego), że został mianowany p.o. szefa Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego USAID. Wcześniej zamknięcie agencji zapowiedział Elon Musk.

Rubio poinformował o swojej nowej roli podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami w San Salwadorze, drugim przystanku swojej pierwszej zagranicznej podróży.

Jak stwierdził szef dyplomacji, jego celem jest przystosowanie pomocy zagranicznej USA do narodowych interesów kraju.

– Jeśli pójdziesz od jednej misji dyplomatycznej do drugiej, z ambasady do ambasady na całym świecie, zobaczysz, że w wielu przypadkach USAID jest zaangażowana w programy przeciwne temu, co staramy się zrobić w naszej narodowej strategii i to nie może trwać nadal