W sobotę (2 lutego) na portalu X minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz napisała, że środki na budownictwo społeczne zostały „tylnymi drzwiami” obcięte. Przekazała, że pozostałe 618 mln zł na ten cel to czterokrotnie mniej niż za rządów PiS w 2023 r. W niedzielę w Radiu Zet polityków zapytano, co sądzą o tym, że „minister rządu koalicyjnego, która m.in. odpowiada za sprawy budownictwa (społecznego – PAP), żali się we wpisie internetowym, że jej obcięli pieniądze”.

Na uwagę, że to konflikt wewnątrz Trzeciej Drogi posłanka Polski 2050-TD i wiceministra edukacji Joanna Mucha zaznaczyła, że „nie będzie tego nazywała konfliktem”.

– Będziemy cały czas walczyć o te pieniądze na budownictwo społeczne” – dodała. – Te pieniądze muszą się znaleźć (…). Jestem głęboko przekonana o tym, że będziemy w stanie dokonać takich przesunięć, żeby pieniądze na mieszkalnictwo społeczne, na tanie mieszkania na wynajem, żeby się znalazły

– powiedziała.

Europoseł PO Michał Szczerba zaznaczył, że „chciałby pełnych wyjaśnień, również od rządu”.

– Uważam, że te środki były zapisane w KPO. Pytanie (…), czy w kolejnych transzach będą środki również na budownictwo społeczne czy też na tanie mieszkania

– dodał.

Krzysztof Mulawa (Konfederacja) ocenił, że mamy do czynienia z „niewiarygodnym imposybilizmem”. Jak dodał, ostatnie decyzje, tj. „kredyt 2 proc. m.in. dla Ukraińców, ale też zapowiedzi kredytu 0 proc. doprowadziły do tego, że ceny mieszkań lawinowo wzrosły”. Stwierdził, że „to jest odpowiedź wszystkich polskich rządów na przestrzeni ostatnich 10 lat dla młodych ludzi, którzy szukają mieszkań”.

Według posła i kandydata partii Razem na prezydenta Adriana Zandberga „tu nie ma żadnej niespodzianki”.

– Od wielu miesięcy wiadomo, że w tym budżecie już było zapisane radykalnie za mało środków, żeby cokolwiek zmienić, jeżeli chodzi o mieszkania

– powiedział.

Dla Zandberga „zaskoczenie pani minister jest zaskakujące”.

– Wszystko było z góry wiadome. Wystarczyło spojrzeć i przeczytać ze zrozumieniem tabelki przed głosowaniem budżetu

– dodał.

Zdaniem Janusza Cieszyńskiego (PiS) „nie chodzi o żadne społeczne budownictwo, tylko o to, żeby znajomi mieli pracę”.

Do sprawy odniósł się w niedzielę (2 lutego) w Polsat News również wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski.

– Jeżeli ktoś ma do kogoś pretensje, to niech nie obwieszcza tych pretensji bez wskazania adresata, tylko niech powie do kogo te pretensje są

– stwierdził.

Dodał, że minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk „zachował się z dużą elegancją”, bo odpowiedział Pełczyńskiej-Nałęcz, że powinna wiedzieć, iż część środków z budownictwa społecznego została przekazana na mieszkania dla powodzian.

– Była także ustawa rządowa i w Sejmie także nad tym głosowaliśmy

– powiedział.

Przypomniał, że Paszyk zaprosił Pełczyńską-Nałęcz na rozmowę, jeśli ta chce ten temat zgłębić, chociaż – jak ocenił Zgorzelski – „to nie jest w zakresie jej kompetencji”. Pytany, czy taka dyskusja ministrów dobrze świadczy o spoistości Trzeciej Drogi (Pełczyńska-Nałęcz jest z Polski 2050, a Paszyk z PSL – PAP), odparł, że również się nad tym zastanawia.

– Pani minister Pełczyńska-Nałęcz interesuje się budownictwem, ale też ostatnio zauważyłem, że interesuje się infrastrukturą, bo pojechała pociągiem do Płocka. Włącza się (…) w Ministerstwo Infrastruktury, włącza się w ministerstwo budownictwa (budownictwo jest w gestii Ministerstwa Rozwoju i Technologii – PAP). Jeszcze nam zostały dwa resorty – rolnictwa i obrony narodowej. (…) Każdy minister ma zakres swoich obowiązków i niech w ramach swoich obowiązków pracuje

– powiedział Zgorzelski.

W sobotę (1 lutego) na portalu X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwróciła uwagę na portalu X, że środki na budownictwo społeczne „zostały obcięte”.

– W koalicyjnym budżecie zagwarantowaliśmy 1,1 mld zł na budownictwo społeczne. Pod koniec 2024 r., w porozumieniu z ministrem Domańskim, zapowiedzieliśmy kolejny 1 mld zł – obiecaliśmy to samorządom i mieszkańcom setek gmin. Tymczasem właśnie „tylnymi drzwiami”, obcięto środki na społeczne budownictwo do zaledwie 618 mln zł. To 4 razy mniej niż za rządów PiS w 2023

– napisała minister.

– W koalicyjnym budżecie zagwarantowaliśmy 1,1 mld zł na budownictwo społeczne.Pod koniec 2024 r., w porozumieniu z ministrem Domańskim, zapowiedzieliśmy…

Nasza koalicja zobowiązała się do zwiększenia dostępności mieszkań, w tym poparcia społecznego budownictwa. Dlatego: W koalicyjnym budżecie zagwarantowaliśmy 1,1 mld zł na budownictwo społeczne.°Pod koniec 2024 r., w porozumieniu z ministrem Domańskim, zapowiedzieliśmy… — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) February 1, 2025

Oceniła, że pieniądze na budownictwo społeczne „powinny wrócić tam, gdzie były – na budowę mieszkań na tani wynajem”. Jej post przekazał dalej m.in. wiceminister funduszy Jan Szyszko i marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Na nic zapowiedzi programów gospodarczych, jeśli zabiera się pieniądze na inwestycje w dostępne mieszkania. Polacy chcą społecznego budownictwa. Obiecaliśmy? To zróbmy to

– napisał Hołownia.

Na nic zapowiedzi programów gospodarczych, jeśli zabiera się pieniądze na inwestycje w dostępne mieszkania. Polacy chcą społecznego budownictwa. Obiecaliśmy? To zróbmy to. https://t.co/8kBrM1Ne5N — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 1, 2025

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował w odpowiedzi na wpis szefowej MFiPR, że te pieniądze zostały przekazane na pomoc dla poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi – na odbudowę ich mieszkań.

– Oczywiście będziemy szukać pieniędzy na budownictwo społeczne. Możemy zawsze o tym porozmawiać. Serdecznie zapraszam

– napisał Paszyk na portalu X.

W niedzielę (2 lutego) Pełczyńska-Nałęcz napisała na portalu X, że są różne wydatki, z których można ciąć. Wskazała np. na TVP i Fundusz Kościelny, rozmaite rezerwy.

– Czy naprawdę trzeba ciąć z obszaru, który Polacy uważają za kluczowy dla ich jakości życia? Czy naprawdę, w czasie gdy nasza gospodarka dobrze się rozwija, ambitna polityka mieszkaniowa koalicji to 600 mln zł? To 4 razy mniej, niż na społeczne budownictwo przeznaczył w 2023 PiS

– dodała.

– Słyszę głosy „oburzonych”, że sprawa jest dyskutowana publicznie, a nie „pod dywanem”. Tak, uważam, że ludziom wobec których podjęliśmy zobowiązanie, że zainwestujemy w tysiące dostępnych mieszkań, należy się jawna informacja co dalej z tymi inwestycjami. Bo – nie ukrywam – może powstać wrażenie, że po prostu „marginalizowana” jest polityka konkurencyjna dla budownictwa deweloperskiego

– stwierdziła minister Pełczyńska-Nałęcz.

Wczoraj napisałam, że „tylnymi drzwiami” wycięto 0,5 mld zł na społeczne budownictwo. Po fakcie pojawia się tłumaczenie – pieniądze poszły na powodzian. Ofiarom powodzi należy się pomoc – to bezdyskusyjne. Powstaje jednak pytanie: Pomoc dla powodzian miała przecież pójść z… pic.twitter.com/BR0g7Gkk32 — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) February 2, 2025

Podkreśliła, że dostępne mieszkania to klucz do rozwoju. Dają one ludziom poczucie bezpieczeństwa konieczne do zakładania rodzin.

– To dlatego obiecaliśmy wspólnie jako koalicja, że będziemy rozwijać społeczne budownictwo – i tej obietnicy powinniśmy dotrzymać

– zauważyła.

W niedzielę podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Hołownia ocenił, że 0,5 mld zł w skali budżetu państwa „to nie są pieniądze, które są nie do znalezienia”. Dodał też, że liczy w tej sprawie na współpracę z ministrem finansów. Zadeklarował też „pełne wsparcie” dla minister Pełczyńskiej-Nałęcz.

