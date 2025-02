Historyk piwowarstwa Filip Vrana powiedział PAP, że nie samo piwo, ale kultura, która wiekami powstawała wokół tego napoju, powinna trafić na listę UNESCO. „Zaczyna się od chmielu, ale to nie wszystko” – podkreślił.

Starania na poziomie krajowym rozpoczęto przed trzema laty – przekazał Vrana. Przyznał, że poszło szybko, m.in. dzięki temu, że wcześniej na poziomie regionalnym uznano kulturę piwną z Pilzna i Czeskich Budziejowic, a więc te, które budowały wokół siebie znane na całym świecie browary.

Prawdą jest też fakt, że piwowarzy pozazdrościli trochę chmielarzom z Żatca, których chmiel już jest wpisany na listę UNESCO.

– Im uznano produkcję samego chmielu, szyszek, z których powstaje piwo. My mówimy o kulturze piwnej. Zaczyna się od chmielu, ale z niego trzeba zrobić słód i uwarzyć piwo. To nie wszystko, bo kultura piwna to jeszcze społeczność budowana wokół piwa. Sposób jego serwowania, składowania, miejsca, gdzie się go pije. Literatura, filmy. Cała społeczność, która powstaje wokół

– stwierdził Vrana.

Podkreślił, że Czechy są trzecim po Belgii i Niemczech europejskim krajem, w którym piwo uhonorowano w ten sposób. Belgijskie jest już na liście UNESCO, a sam zapis podkreślił różnorodność produkowanego tam napoju. Vrana zaznaczył, że nie można trafić na międzynarodową listę z tym samym produktem lub pamiątką niematerialnej kultury. Dlatego Czesi podkreślają wyjątkowość swojej kultury piwnej.

Vrana zauważył, że zjawisko narosłe wokół piwa, w Czechach ma charakter ogólnokrajowy. On sam pochodzi i pracuje w południowych Morawach.

– To region znany przede wszystkim z uprawy winorośli i produkcji wina, a na naszym terenie działa 70 mini browarów

– podkreślił historyk.

W całej Republice Czeskiej jest ponad 550 browarów. Sektor zatrudnia blisko 100 tys. osób. W 2023 r. zapłacił ponad miliard euro podatków.

Według historycznych źródeł piwo zaczęto warzyć w klasztorze benedyktynów w X wieku w praskiej dzielnicy Brzevnov.

– Klasztor zakładali mnisi z Bawarii, a ponieważ budowali go według pewnego schematu, do którego należał i browar, to traktujemy, że jest to początek historii piwa na naszych terenach

– wyjaśnił Vrana w rozmowie z PAP.

Zwrócił też uwagę, że przez lata m.in. do Czech wożono ze Śląska piwo świdnickie. Zgodnie ze statystykami spożycie piwa w Czechach maleje. Rocznie to obecnie 128 l. na osobę. Na początku lat dwutysięcznych było to ponad 150 l. Tradycja odwiedzin restauracji, tylko w celu wypicia piwa nadal obowiązuje, ale jak zauważają przedstawiciele Stowarzyszenia Piwowarów i Słodowni, konsumenci coraz częściej odchodzą od piw pełnych, tzw. leżaków. Wzrasta spożycie piw bezalkoholowych oraz napoi produkowanych na bazie piwa.