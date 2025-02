Samolot pogotowia lotniczego typu Learjet 55 rozbił się w piątek (31 stycznia) w mieszkalnej części Filadelfii niedaleko centrum handlowego. Na pokładzie było sześć osób, lecz prawdopodobnie ofiar jest więcej – podała telewizja NBC.

Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa, do katastrofy doszło ok. 18.30 czasu lokalnego tuż po starcie samolotu z regionalnego lotniska Norhteast Philadelphia. Zarejestrowana w Meksyku maszyna była w drodze do Springfield w stanie Missouri.

A Drone flies over the Site of the Plane Crash near Roosevelt Mall in Northeastern Philadelphia, showing Fires burning and Major Damage to several Residential Structures near the Roadway. pic.twitter.com/wd20eZT0Oc

— OSINTdefender (@sentdefender) February 1, 2025