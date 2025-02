Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łużyckiej w gminie Przewóz. Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Jego koszt to prawie 3 miliony złotych.

Do tej pory wszelkie spotkania mieszkańców odbywały się w małej salce w remizie OSP we wsi. – To długo oczekiwana inwestycja. Świetlice są ważnym miejscem, gdzie odbywa się także wiele imprez kulturalnych. Będzie to nowe centrum życia w miejscowości – mówi wójt gminy Ewelina Rzepka:

– Aplikowaliśmy o dofinansowanie, aby odciążyć gminne wydatki i udało nam się – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że Dąbrowa Łużycka liczy około 140 mieszkańców.