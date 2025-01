Wiceminister nauki prof. Andrzej Szeptycki wyraził w czwartek (30 stycznia) w Gdańsku nadzieję, że kolejna rekrutacja zagranicznych studentów na polskie uczelnie odbędzie się już według nowych zasad. Dodał, że rząd chce uniemożliwić masowe przyjmowanie pseudostudentów i udrożnić system wizowy.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Szeptycki w czwartek (30 stycznia) wziął udział w inauguracji konferencji o strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego pn. „Studenci zagraniczni w Polsce 2025”, zorganizowanej na Uniwersytecie Gdańskim.

Przed konferencją w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że nauka i szkolnictwo wyższe potrzebują umiędzynarodowienia. Jego zdaniem, by prowadzić badania na najwyższym poziomie, nie można ograniczać się do ram narodowych.

– Potrzebujemy współpracy z partnerami z zagranicy. Wymiana studentów jest jednym z elementów tego procesu

– powiedział.

Wiceminister poinformował, że rząd przygotowuje zmiany prawne, które mają uporządkować system.

– Chodzi nam o to, aby to byli dobrzy i prawdziwi studenci. To był jeden z celów, który ma zrealizować przygotowywana ustawa o likwidacji nieprawidłowości w systemie wizowym, na którą wspólnie z MSZ, MSWiA i partnerami uczelnianymi pracowaliśmy w ubiegłym roku i obecnie jest procedowana w parlamencie

– powiedział.

Jego zdaniem niewykluczone, że ustawa zostanie przyjęta wiosną tego roku. To spowoduje – jak podkreślił wiceminister – że kolejna rekrutacja odbędzie się już według nowych zasad.

– Uniemożliwimy masowe przyjmowanie pseudostudentów i udrożnimy system wizowy, jeśli chodzi o tych, którzy chcą naprawdę w Polsce studiować

– powiedział.

Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, w roku akademickim 2023/24 w Polsce kształciło się 107 130 studentów zagranicznych ze 177 krajów.

Na Uniwersytecie Gdańskim studiuje obecnie ok. 800 zagranicznych studentów. Jak powiedział rektor uczelni prof. Piotr Stepnowski, są to głównie studenci z Ukrainy i Białorusi. Zauważalny jest również wzrost studentów z Turcji.

– Do najpopularniejszych kierunków i specjalizacji, na których studiują zagraniczni studenci należą te związane z IT, biznesem i zarządzaniem

– wyjaśnił.

Projekt dotyczący wiz studenckich zakłada reformę systemu wydawania wizy krajowej dla studentów oraz systemu wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Każdy cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, który chce rozpocząć studia w Polsce – będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.

Rektor uczelni lub kierownik jednostki prowadzącej studia będzie musiał niezwłocznie zawiadomić pisemnie konsula, który wydał cudzoziemcowi wizę krajową w celu odbycia studiów, o niepodjęciu studiów przez tego cudzoziemca.

Projekt przyznaje też ministrowi spraw zagranicznych i konsulom uprawnienia, analogiczne m.in. do szefa Urzędu ds. Cudzoziemców i wojewodów, do pozyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy.

W dwudniowej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce” organizowanej na Uniwersytecie Gdańskim bierze udział ponad 300 osób: rektorów i prorektorów uczelni z całej Polski, pracowników działów umiędzynarodowienia, a także reprezentantów instytucji państwowych związanych ze szkolnictwem wyższym i nauką oraz urzędów.