Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) modyfikuje sposób oceny jednego z zadań na egzaminie kończącym szkołę podstawową, polegającego na napisaniu m.in. zaproszenia, ogłoszenia lub rozprawki. Według komisji uczeń nie powinien mieć aż tak dużej swobody w formułowaniu argumentów podnoszonych w pracy – informuje Prawo.pl.

Na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego uczniowie muszą zmierzyć się z napisaniem krótkiej formy wypowiedzi pisemnej, może to być: zaproszenie, ogłoszenie, rozprawka, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), opis postaci, krajobrazu, przedmiotu, prosta notatka. Centralna Komisja Egzaminacyjna określiła, jakie elementy powinien zawrzeć uczeń w każdej z tych form, by zdobyć maksymalną liczbę punktów – czytamy w serwisie Prawo.pl.

– Od teraz co najmniej jeden argument musi być związany z tematyką wydarzenia, którego dotyczy tekst” – tłumaczy Aneta Korycińska, polonistka-nauczycielka, prowadząca fanpage Baba od Polskiego”. Dodaje, że jeżeli tak nie będzie, uczeń straci punkty. „To oznacza, że jeden argument wciąż może być uniwersalny (poczęstunek, możliwość uzyskania dobrej oceny, zwolnienie z lekcji), ale drugi musi dotyczyć tematyki wydarzenia. Jeżeli piszemy o wystawie, to adekwatnym argumentem może być możliwość obejrzenia nagrodzonych prac, rozmowy ze znanym fotografem, zrobienia zdjęcia zabytkowymi aparatami

– tłumaczy nauczycielka w serwisie Prawo.pl.

Według Prawo.pl oznacza to, że jeżeli uczeń poda pięć elementów zaproszenia, ale oba argumenty nie będą dotyczyć wydarzenia, to dostanie tylko 1 pkt, zamiast 2 pkt. za treść. Brak jakiegokolwiek elementu i dwa uniwersalne argumenty – to brak punktów za zadanie.

