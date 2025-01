Na skrzyżowaniu ulic Okrężnej i Kosieczyńskiej w Zbąszynku trwa remont. Obejmuje on całą ulicę Okrężną, później drogowcy rozpoczną budowę ronda. Mieszkańcy obawiają się, że ulica Kosieczyńska na czas prac zostanie zamknięta, a to droga wlotowa do miasta.

– Do czasu zakończenia remontu na Okrężnej oraz w początkowej fazie budowy ronda ulica Kosieczyńska nie będzie zamykana. Potem takie sytuacje mogą się zdarzyć – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Ulica Kosieczyńska, biegnąca pod wiaduktami zostanie docelowo zwężona do 6 metrów. Powstaną tam bowiem chodniki i ścieżka rowerowa. Inwestycja ma się zakończyć w tym roku.