Filia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żaganiu poszukuje lekarzy specjalistów. Placówka czeka między innymi na fachowców w dziecinie chorób płuc. Lecznica dysponuje sprzętem, jednak odczuwa brak lekarzy.

Szpital między innymi chce rozszerzyć działalność oddziału wewnętrznego. – Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu. Zależy nam na tym, aby zwiększyć dostępności do sprofilowanych oddziałów specjalistycznych – mówi kierownik oddziału zakaźnego Artur Lipczyński:

– Chcąc zwiększyć ilość szpitalnych łózek potrzebujemy niezbędnego personelu – zaznacza doktor Lipczyński:

Więcej informacji w tej sprawie znaleźć można na stronie internetowej lecznicy.