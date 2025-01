Przebudowa ulicy Dworcowej w Łęknicy to jedna z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w mieście. To ulica biegnąca obok urzędu miasta do centrum, a z drugiej strony da się nią dojechać aż do Geoparku Łuk Mużakowa.

– Umowę na remont podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku. Remont ma się jednak ku końcowi – informuje Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy.

Na większość z trwających i planowanych dopiero inwestycji samorząd Łęknicy otrzymał dofinansowanie zewnętrzne.