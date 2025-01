Na terenie powiatu nowosolskiego powstaje sieć ścieżek rowerowych. Pierwsza trasa, o długości 50 kilometrów, wybudowana została na byłej linii kolejowej, przebiegającej przez powiat. To tak zwany kręgosłup do którego budowane są odnogi. Niedawno na terenie gminy wiejskiej Nowa Sól zostały oddane do użytku dwie ścieżki, Nowa Sól – Kiełcz i Rudno – Nowe Żabno. – My budujemy nową trasę z Kiełcza do Bytomia Odrzańskiego i z Siedliska do Nowej Soli – mówi Mariusz Stokłosa, nowosolski starosta.

Z trasy przebiegającej przez powiat nowosolski można dojechać do ścieżek zielonogórskich i na terenie gminy Szprotawa.