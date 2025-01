Pijany 45-letni obywatel Gruzji wjechał autem w piątek po południu (24 stycznia) w budynek komisariatu policji Bydgoszcz-Śródmieście. Funkcjonariusze zakładają celowe działanie. Mężczyzna kilka razy forsował szklane drzwi.

Badanie alkomatem zatrzymanego sprawcy wykazało 1,8 promila alkoholu w organizmie.

– Pijany kierowca wjechał po godzinie 14.00 w przedsionek komisariatu Bydgoszcz-Śródmieście. Wszystko wskazuje na to, że zrobił to celowo. Kilkukrotnie próbował sforsować szklane drzwi prowadzące do recepcji. To 45-letni obywatel Gruzji. Policjanci wyjaśniają okoliczności