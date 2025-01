Do lubuskich lecznic od lat trafia specjalistyczny sprzęt kupiony w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejne urządzenia otrzymał niedawno 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach i Żaganiu.

Dotychczas do obu lokalizacji przekazano już wiele takich urządzeń. – Wszystkie one służą pacjentom i wspierają proces diagnozowania – mówi rzeczniczka szpitala Justyna Wróbel-Gądek:

– To dla nas ogromne wsparcie. Wiedza lekarska i fachowa opieka pielęgniarska to jedno, ale bez tego sprzętu proces diagnostyki czy badań znacznie wydłużałby się. To między innymi przenośny system do drenażu opłucnej czy przyłóżkowy aparat RTG – mówi Irena Zygmanowska żagańska pielęgniarka oddziałowa oddziału pulmonologii z pododdziałem chorób wewnętrznych:

– Wielu naszych pacjentów uśmiecha się na widok naklejanego na urządzeniu serduszka. Mamy ich już sporo. Teraz wdrażamy do użytku kolejne – podkreśla pielęgniarka oddziałowa:

Dodajmy, że w niedzielę szpital w ramach WOŚP organizuje bezpłatne badania przesiewowe w Żarach i Żaganiu.