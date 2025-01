Rusza inicjatywa, dzięki której żywność nie będzie wyrzucana na śmietnik. Jeden z nowo powstałych marketów w Żaganiu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Platan oraz miejska radna stworzyli projekt związany z dostarczaniem do jadłodzielni produktów spożywczych.

Pomysł dzielenia się z potrzebującymi mieszkańcami jedzeniem zyskał już szeroką aprobatę. Zamiast pozbywać się ze sklepowych półek żywności i wyrzucać do koszy znaleźć ją będzie można na półkach pięciu miejskich jadłodzielni. Jak mówi radna Adriana Kowal produkty nadają się do spożycia, więc warto skorzystać. Ideę popierają także sami żaganianie. – To bardzo dobry pomysł. Często żal patrzeć jak dużo żywności wyrzucanej jest na śmieci. Dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej będzie to wielka pomoc – zaznaczają mieszkańcy: