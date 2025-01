Zamieszanie w mediach społecznościowych wywołała informacja o zamknięciu Izby Pamięci w Jasieniu. Jak się okazuje, w tym mieście działają dwie izby. Jedna mieści się w urzędzie i podlega burmistrzowi, druga jest prywatna. Właściciel tej drugiej ogłosił, że decyzją burmistrza placówkę zamyka.

– To prywatna inicjatywa i my nie możemy nikomu nakazać jej zamknięcia. To jakieś nieporozumienie – mówi Małgorzata Zimna, burmistrz Jasienia.

Dodajmy, że Izba Pamięci mieszcząca się w urzędzie miasta w Jasieniu działa normalnie.