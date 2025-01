Rogoziniec w gminie Zbąszynek ma ostatnio szczęście do inwestycji. Dwa poważne zadania wykonano bowiem na terenie tego sołectwa. I choć to zbieg okoliczności to jeszcze nie koniec, bo ostatnio okazało się, że gmina otrzyma oczekiwane pieniądze, które trafią właśnie do Rogozińca.

– W ramach porozumienia „Razem dla wspólnego rozwoju” spłyną do nas kolejne środki, które trafią do Rogozińca – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Przypomnijmy, że niedawno zakończył się pierwszy etap głównej ulicy biegnącej przez Rogoziniec, zmodernizowano stację uzdatniania wody pod kątem zaopatrzenia autostradowego MOP Rogoziniec.