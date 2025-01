Brazylijczyk Ruan Marvyn nie jest już piłkarzem czwartoligowego Lubuszanina Drezdenko.

I nie byłoby w tej informacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, gdzie przeszedł 26-letni obrońca. Trafił on bowiem do Club Atletico Progreso z Montevideo, zajmującego obecnie ostatnie miejsce w urugwajskiej Primera División, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej w tym kraju. – To jeden z najciekawszych transferów w historii Lubuszanina – mówi Adam Wojcieszak, który ściągał Ruana Marvyna do Drezdenka jako prezes klubu: