W Brzeźnicy trwają ostatnie prace przy budowie gminnego przedszkola. Nowa placówka zlokalizowana jest w centrum miejscowości. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem. Pozostało jeszcze wyposażenie wnętrz obiektu.

Całość inwestycji to koło 4,5 miliona złotych. – Cieszy nas to, że w końcu będziemy mieli samodzielne przedszkole. Co prawda funkcjonuje oddział przedszkolny w szkole, ale to zdecydowanie za mało – mówi wójt gminy Artur Romejko:

– Liczymy na to, że za kilka miesięcy uda nam się uruchomić obiekt – zaznacza włodarz gminy;

Dodajmy, że miejsce w przedszkolu znajdzie 50 dzieci.