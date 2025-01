Straż Pożarna interweniowała w sobotę (11 stycznia) 982 razy w związku z intensywnymi opadami śniegu w całym kraju – przekazał PAP w niedzielę (12 stycznia) rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Jak poinformował, odnotowano przyrosty stanów wód w Rowach, Łebie i powiecie nowodworskim.

Najwięcej zdarzeń – jak przekazał – odnotowano w woj. pomorskim – 546, w tym na terenie powiatów: wejherowskiego (195), bytowskiego (119), kartuskiego (61), puckiego (40), słupskiego (38) oraz lęborskiego (35).

Strażacy interweniowali też 333 razy na terenie województwa zachodniopomorskiego, 19 w Małopolsce, oraz po 10 razy w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim. Usuwano przewrócone drzewa i połamane pod naporem śniegu gałęzie. Odnotowano także liczne kolizje drogowe.

Rzecznik PSP poinformował ponadto, że odnotowano przyrosty stanów wód w Rowach, Łebie i powiecie nowodworskim w woj. pomorskim.

Straż pożarna interweniowała m.in. w Łebie. Przy ul. Jachtowej strażacy zabezpieczyli budynek portu jachtowego ze względu na wysokie napełnienie Bałtyku i wiatr powodujący tzw. cofkę. Woda wylewała się tam na parking.

– Ułożono worki z piaskiem w celu zabezpieczenia budynku. Ponadto Burmistrz Łeby zwołała zebranie zarządzania kryzysowego

– przekazał Kierzkowski.

W związku z cofką na rzece Łupawa woda wlała się na posesje i zagrażała budynkom przy ul. Rybackiej w Rowach. Ułożono tam 50 metrów zapór.

28 tys. odbiorców w woj. pomorskim i zachodniopomorskim bez prądu

28 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w woj. pomorskim i zachodniopomorskim z uwagi na intensywne opady śniegu, które spowodowały uszkodzenia sieci i awarie – poinformowała w niedzielę rano (12 stycznia) rzeczniczka Energa Operator Beata Ostrowska.

Ostrowska powiedziała PAP w niedzielę rano, że dostaw energii elektrycznej pozbawionych jest ok. 28 tysięcy odbiorców na terenie gdańskiego i koszalińskiego oddziału Energa-Operator.

– 150 brygad Pogotowia Energetycznego od rana usuwa skutki awarii masowej wywołanej opadami ciężkiego, mokrego śniegu

– dodała rzeczniczka.

Brak prądu odczuwają mieszkańcy części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

W woj. pomorskim wszystkie drogi wojewódzkie i krajowe są obecnie przejezdne. Pracuje na nich 91 pojazdów odśnieżających i przeciw gołoledzi. Jezdnie są w większości czarne mokre, a w niektórych miejscach zalega błoto pośniegowe.

Od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranka strażacy najczęściej wyjeżdżali do zdarzeń związanych z opadami śniegu i wiatrem w powiatach: wejherowskim (196), bytowskim (145) oraz kartuskim (69).

Obecnie w Pomorskiem występują przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. W powiatach nadmorskich morzem wieje silny wiatr o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z północy i północnego zachodu. Temperatura waha się od – 1 st. Celsjusza do 2 st. powyżej zera.

W woj. zachodniopomorskim minionej doby odnotowano 351 zdarzeń atmosferycznych.

– Głównie strażacy usuwali powalone drzewa i gałęzie blokujące ruch na drogach. Nie odnotowano osób poszkodowanych

– przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Najwięcej zdarzeń odnotowano we wschodniej części województwa, m.in. w powiatach drawskim i szczecineckim.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne; od godziny 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania – poinformowała w niedzielę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po godz. 10 na stołeczne ulice wyjechały posypywarki – poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta.

Na warszawskie mosty, wiadukty i strome ulice, m.in. Książęcą i Dolną wyjechały 42 posypywarki. Akcja rozpoczęła się o godz. 10.10 i dotyczy 240 km dróg.

– ZOM przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje

– poinformował PAP dyspozytor ZOM.

Posypywarki zostały skierowane na ulice, którymi kursują autobusy miejskie (za nie odpowiada ZOM). Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wcześniej GDDKiA przekazała, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyłączeniem województwa podlaskiego. Ponadto opady deszczu lub śniegu z deszczem pojawiają się w woj. lubelskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Jednocześnie zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych rejonach.

Według informacji na godzinę 7.00 wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Od godz. 22.00 na sieci dróg pracowało 2330 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania – poinformowano.

Błoto pośniegowe występuje na terenie ośmiu województw: świętokrzyskiego (dk 78 w granicach województwa, dk 7 odc. Kielce – gr. woj. małopolskiego, dk 74 odc. Kielce – Opatów, dk 73 odc. Morawica – Chmielnik), małopolskiego (dk 28 odc. Maków Podhalański – Skomielna Biała, dk 47 odc. Rabka Zdrój – Zakopane, dk 49 odc. Nowy Targ – granica państwa, dk 75 odc Nowy Sącz – granica państwa, dk 28 odc. Nowy Sącz – gr. woj. podkarpackiego), warmińsko-mazurskiego (dk 57 odc. Bartoszyce – Szczytno, dk 16 odc. Olsztyn – Mrągowo, dk 53 odc. Olsztyn – Szczytno, S7 odc. Ostróda – Małdyty), łódzkiego (dk 74 w granicach województwa, dk 91 odc. Piotrków Trybunalski – gr. woj. śląskiego, dk 42 w granicach województwa, S8 odc. Łódź – Kępno, A1 odc. Piotrków Trybunalski – Łódź, dk 45 w granicach województwa). lubelskiego (dk 74 odc. Frampol – Horyszów, dk 17 odc. Zamość – granica państwa), w południowej części województwa podkarpackiego oraz na odcinkach dk 77 odc. Sandomierz – Leżajsk, S19 odc. Sokołów Małopolski – Rzeszów, A4 odc. Przeworsk – granica państwa, w północnej części województwa opolskiego oraz dolnośląskiego (dk 33 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk 8 odc. Kłodzko – granica Państwa, dk 30 w granicach województwa, dk 94 odc. Chojnów – granica państwa, A4 odc. Krzyżowa – gr. państwa, A18 w granicach województwa, dk 3 odc. Jelenia Góra – granica państwa, dk 36 odc. Lubin – Prochowice, dk 94 odc. Prochowice – Wrocław).

W niedzielę (12 stycznia) zapowiadane jest duże zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. na północy miejscami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu kraju o około 5 cm do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat o 10 cm do 15 cm, a w Tatrach o 25 cm. Temperatura maksymalna będzie się wahać od -4 st. C w rejonach podgórskich do około 0 st. C w centrum i 3 st. C nad morzem.