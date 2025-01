Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka przyznała w Studiu PAP, że dochodzi do osobistych spotkań prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem, jeśli zachodzi taka potrzeba. Nie zawsze jest konieczność informowania o nich – dodała.

Paprocka w Studiu PAP pytana była o spotkania w „cztery oczy” między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą i czy dochodziło do nich po szeroko opisywanym przez media ubiegłorocznym „tajnym” spotkaniu w sierpniu na okręcie wojennym w Trójmieście.

– Jeżeli jest potrzeba rozmowy dwóch najważniejszych osób w państwie z zakresu władzy wykonawczej, to proszę mi wierzyć, że do takich rozmów dochodzi. Do spotkań dochodzi – jeśli tylko jest taka potrzeba