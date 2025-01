Lipinki Łużyckie budują oczyszczalnię ścieków. Strategiczna inwestycja dla gminy kosztuje 13 milionów złotych. Roboty realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Dofinansowanie sięga 11 milionów złotych.

To największe zadanie z jakim mierzy się urząd. – Do tej pory nie posiadaliśmy własnej oczyszczalni. Cieszy nas to, że to się zmienia. Prace są na zaawansowanym etapie i idą zgodnie z założonym harmonogramem – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

– Aplikowaliśmy o pieniądze i dostaliśmy bardzo duże dofinansowanie do tego zadania. Bez niego nie udźwignęlibyśmy ciężaru tych robót – zaznacza włodarz gminy:

Koniec inwestycji przewidziano na koniec pierwszej połowy roku.