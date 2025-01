W najbliższych dniach, a na pewno do końca stycznia, proces sprawdzania przez przedsiębiorców uprawnień do jazdy będzie zautomatyzowany – zapowiedział we wtorek (7 stycznia) wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier przekazał, że na stronie ministerstwa ukażą się informacje, jak proces ten zostanie zautomatyzowany i jak przedsiębiorca będzie mógł łatwo sprawdzić codziennie, czy jego pracownik ma uprawnienia.

Powiedział, że, że Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zostanie zmodyfikowana tak, aby weryfikacja pracujących dla przedsiębiorców kierowców mogła być wykonywana codziennie. Zapewnił, że resort udostępni przedsiębiorcom odpowiednie do tego narzędzia. Zaznaczył, że będzie to wymagało współpracy z firmami, które oprócz zgłoszenia się do Centralnego Ośrodka Informatyki CEPiK-u, będą z tych danych korzystały.

Podkreślił, że resort ogłasza zmiany we wtorek (7 stycznia) chociaż prace nad modyfikacją CEPiK-u trwają od miesięcy. Podał, że co roku do CEPiK-u spływa około 25-30 mln zapytań od firm i instytucji publicznych, co pokazuje, że one z tych danych korzystają.

– W tej sprawie nie będzie możliwości oszukania państwa. W tej sprawie państwo będzie mocne jak pięść. Przy współpracy z prokuraturą, policją, służbami specjalnymi będziemy to prawo egzekwować

– podkreślił Gawkowski.

Zaznaczył, że dane zostaną udostępnione zarówno firmom transportowym, jak i pośrednikom przy przewozie. Podkreślił, że są to zmiany wprowadzona szczególnie dla dużych firm, bo małe, zatrudniające kilku kierowców, mogą to robić już teraz.

– Przedsiębiorstwa dostaną od nas wtyczkę do systemu, który będzie w czasie rzeczywistym monitorował i dawał wiedzę. Wystarczy „zaszyć” sobie w swoim systemie informację o alercie. Dzisiaj przygotowanie takiego zmiany programowej trwa kilkadziesiąt minut

– powiedział Gawkowski.

Zapewnił, że pracodawca dostanie spersonalizowaną informację o pracownikach, który z nich ma, a który nie ma uprawnień. Podkreślił też, że wprowadzane zmiany nie wymagają zmian w ustawie.

Wprowadzone zmiany to reakcja ministerstwa na wypadek, do którego doszło w piątek na warszawskiej Woli. Kierowca-kurier śmiertelnie potrącił tam na pasach 14-latka i uciekł. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.