Nie trzeba już iść na pocztę i stać w kolejkach, aby odebrać lub wysłać ważne dokumenty czy list. Można to zrobić w bezpieczny sposób za pomocą e-Doręczeń. Nowa usługa wprowadza również opcję odpowiedzi w formie online na urzędowe pismo.

Aby zacząć korzystać z systemu korespondencji cyfrowej, trzeba w pierwszej kolejności założyć adres oraz skrzynkę do e-Doręczeń.

„Jest to bardzo proste, a cały proces trwa kilka minut. Wystarczy wejść na stronę rządową e-Doręczeń, zalogować się na przykład przez profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Następnie potwierdzamy nasze dane i podajemy adres e-mail, z którego na co dzień korzystamy”

– powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Na podanego przy zakładaniu skrzynki do e-Doręczeń maila wysyłane będą powiadomienia o naszych przesyłkach poleconych. Taką korespondencję od stycznia musi prowadzić większość instytucji oraz zawodów zaufania publicznego. Chodzi między innymi o księgowych, radców prawnych i adwokatów.

E-Doręczenia będą obowiązkowe również dla podmiotów, które po nowym roku złożą wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zarejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak dodaje Dariusz Standerski, w takich przypadkach proces założenia e-Doręczeń będzie automatyczny.

„Przy zakładaniu działalności gospodarczej jednocześnie utworzymy adres do doręczeń elektronicznych. Warto też zaznaczyć, że w stosunku do osób fizycznych nie jest to obowiązek tylko możliwość”

– zaznaczył wiceminister.

Korzystanie z e-Doręczeń jest bezpłatne. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji skrzynkę założyło obecnie 92 procent starostw powiatowych i większość gmin.