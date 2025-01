W Warszawie rozpoczął się wielki protest przeciwko szkodliwej polityce Unii Europejskiej pod hasłem „5xSTOP!”. Manifestujące grupy – rolnicy, transportowcy, leśnicy i myśliwi wyrażają sprzeciw m.in. wobec umowy z Mercosur, tzw. Zielonego Ładu i niszczenia polskich lasów, demonstrując pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, a następnie pod Teatrem Narodowym, gdzie odbywać się będzie uroczystość z okazji objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Krajowy protest rolników dziś (3 stycznia) w Warszawie dotyczy sprzeciwu wobec polityki Unii Europejskiej. Chodzi głównie o umowę o wolnym handlu między Unią Europejską i krajami Mercosur – Argentyną, Boliwią, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Parafowana 6 grudnia (2024) w Montevideo, zakłada otwarcie unijnego rynku na import produktów spożywczych: zbóż, mięsa wołowego, jaj i drobiu. Ponadto organizacje rolnicze domagają się konsekwentnego blokowania Europejskiego Zielonego Ładu oraz sprzeciwiają się importowi żywności z Ukrainy, a także europejskiej gospodarce leśnej i łowieckiej.

Umowa z Mercosur została uzgodniona w 2019 roku, jednak nie ratyfikowana. Rolnicy, także europejscy, obawiają się, że pomimo zapisów limitów, po wejściu w życie umowy z Mercosur, Unię zaleje tania i niespełniająca wymogów żywność z Ameryki Południowej, a ewentualne korzyści dla przemysłu nie powetują poniesionych strat. Podczas protestów w Białej Podlaskiej, 23 listopada, przedstawiciele polskich rolników – Tomasz Zalewski i Piotr Kisiel ze Stowarzyszenia Polski Rolnik – powiedzieli, że umowa uderzy w nasze rolnictwo:

26 listopada rząd Donalda Tuska przyjął uchwałę, w której sprzeciwił się liberalizacji handlu między Unią Europejską a grupą państw Mercosur. Decyzję motywowano zagrożeniem dla rolnictwa w Polsce oraz zmniejszeniem jego potencjału eksportowego. Premier Tusk poinformował, że strona polska wyraża sprzeciw wobec wyników negocjacji w obszarze rolnictwa, w szczególności wobec podwyższenia kontyngentów celnych na mięso drobiowe:

Po parafowaniu umowy 6 grudnia w stolicy Urugwaju – Montevideo, premier Tusk podkreślił, że to dopiero początek procedury, a „część tej umowy będzie podlegała ratyfikacjom narodowym, czyli bez zgody naszego parlamentu istotna część tej umowy i tak by nie weszła w życie”.

19 listopada wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski powiedział w Zambrowie, że będziemy szukali koalicji państw w Unii, żeby zablokować porozumienie UE – Mercosur. „Polski rząd będzie też chciał wykorzystać zbliżającą się naszą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej”:

Zdaniem rolników uczestniczących w protestach, największe zagrożenie związane z Zielonym Ładem, to podrożenie i jednocześnie zmniejszenie produkcji. Europejski Zielony Ład przyjęty w 2021 roku to plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, tak, aby do 2050 roku osiągnąć neutralność dla klimatu w Europie.

Po protestach rolników europejskich, 13 maja (2024) zostały przyjęte złagodzone wymogi środowiskowe wobec rolników. Zniesiono obowiązek ugorowania, rolnicy nie będą musieli wyłączać 4 procent ziemi z upraw, by otrzymać dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 hektarów będą zwolnione z kontroli i kar związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych.

– To nie będą nakazy, lecz możliwości i to my będziemy decydowali o ich zastosowaniu

– tak premier Donald Tusk skomentował 14 maja Zielony Ład, zaakceptowany przez kraje unijne w Radzie Unii Europejskiej.

Donald Tusk zaznaczył, że zadaniem jego rządu było wyeliminowanie z dokumentu zapisów, które godzą w interesy polskiego rolnictwa:

Okres półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, który Polska rozpoczęła 1 stycznia, ministerstwo rolnictwa zamierza też wykorzystać na działania w zakresie Zielonego Ładu i Wspólnej Polityki Rolnej.

O potrzebie odpowiedniego podziału pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej mówił 2 grudnia w Warszawie podczas spotkania ministrów rolnictwa Polski, Danii i Cypru, szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski:

Polscy rolnicy domagają się również zamknięcia granicy z Ukrainą, argumentując, że napływ tańszej żywności jest dla nich nierówną konkurencją. Zdaniem profesora Mariusza Hamulczuka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, taki krok byłby bolesny dla polskiej gospodarki, bo wysyłamy na Ukrainę więcej towarów niż kupujemy.

