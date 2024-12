Filharmonia Zielonogórska dzięki dofinansowaniu pochodzącym ze środków z Krajowego Planu Odbudowy nagrała arcydzieło swojego patrona jakim jest suita w dawnym stylu „Colas Breugnon”. Do udziału w projekcie zaproszono znakomitych artystów: flecistę Łukasza Długosza oraz Martę Kluczyńską, która poprowadziła Orkiestrę Smyczkową Filharmonii im. Tadeusza Bairda. Od 23 grudnia nagrania można posłuchać za darmo.

„Colas Breugnon”, suita w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową z fletem, to utwór-wizytówka Tadeusza Bairda. Powstała w 1951 roku na bazie bairdowskiej muzycznej ilustracji do słuchowiska radiowego o tym samym tytule wg powieści Romain Rollanda. Po dziś dzień jest najchętniej i najczęściej wykonywanym dziełem Bairda. Ze względu na swą olbrzymią popularność suita zasługuje na miano hitu w całym dorobku kompozytora, czego dowodem jest żartobliwy tytuł „Coca-Cola Breugnon”, który nadał jej dyrygent Andrzej Markowski.

W najnowszym nagraniu po tytuł sięgnęli Filharmonicy Zielonogórscy instytucji, której patronuje Tadeusz Baird. Do projektu zaprosili wybitnych polskich artystów: Łukasza Długosza – uznanego przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów, który jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą. Z kolei Orkiestrę Smyczkową Filharmonii Zielonogórskiej poprowadziła dyrygentka Marta Kluczyńska na co dzień kierownik muzyczny Polskiego Baletu Narodowego. Nagranie zarejestrowano w Studiu S2 Polskiego Radia w Warszawie w listopadzie tego roku. Od 23 grudnia jest ono udostępnione bezpłatnie na kanałach Filharmonii (strona www, YouTube oraz social media).

Pomysłodawcą nagrania jest Rafał Kłoczko – dyrygent, kompozytor, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Przedsięwzięcie wpisuje w realizowany we współpracy z Fundacją im. R. Peryta projekt mający na celu utrwalenie i wydanie wszystkich dzieł Bairda. Do tej pory udało się zarejestrować komplet utworów kameralnych, na fortepian solo oraz głos z fortepianem. Wszystkie powstałe nagrania można posłuchać bezpłatnie na specjalnie stworzonym do tego celu kanale YouTube >>youtube.com/@TadeuszBaird1928<<.

Nagranie powstało dzięki otrzymanemu grantowi ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, którego celem jest zapobieganie długoterminowym negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zachęcanie do transformacji zielonej i cyfrowej w sektorze kultury i sektorze kreatywnym. Wkład własny na jego realizację przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, będący wraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda.