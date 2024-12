Amerykańscy i światowi przywódcy oddali w niedzielę hołd byłemu prezydentowi USA Jimmy’emu Carterowi, który zmarł w wieku 100 lat. Pożegnali go m.in. Bill Clinton wraz z żoną Hillary, Barack Obama, George W. Bush, Joe Biden, Donald Trump, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski czy król Karol III.

Były republikański prezydent George W. Bush stwierdził, że osiągnięcia Cartera „będą inspiracją dla pokoleń Amerykanów”. Według Busha Carter był „człowiekiem o głębokich przekonaniach, lojalny wobec swojej rodziny, społeczności i kraju”.

– zaznaczył Bush.

STATEMENT BY PRESIDENT GEORGE W. BUSH ON PRESIDENT JAMES EARL CARTER, JR.

°"Laura and I send our heartfelt condolences to Jack, Chip, Jeff, Amy, and the entire Carter family.

“James Earl Carter, Jr., was a man of deeply held convictions. He was loyal to his family, his… pic.twitter.com/2hzebCyS4g

— George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) December 29, 2024