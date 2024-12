Potrzeba infrastruktury do przesyłu wodoru pojawia się w latach 2030-2035, produkcja wodoru zacznie znacząco rosnąć po 2029 r., a popyt – od 2030 r. – to główne wnioski operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu z badania Wodorowa Mapa Polski. Jeśli chodzi o produkcję największa liczba deklarowanych projektów zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Polski: w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Próby budowy biometanowni pojawiają się także w gminie Gubin.

– Pierwsza lokalizacja to Bieżyce, ale społeczny opór sprawił, że poszukujemy innych kierunków – mówi Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Główne sektory zgłaszające potrzebę konsumpcji wodoru to przemysł oraz elektrociepłownie. Biometanownie to stałe źródło dostaw, a jednocześnie podatki lokalne. Na to liczy gmina Gubin.