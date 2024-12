Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcyjny ich gospodarstw po powodzi do 30 grudnia br. – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na budowę lub remont budynków.

Zgodnie z piątkowym komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. ARiMR podkreśliła, że maksymalna wysokość wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW, to 300 tys. zł, a poziom dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

„O wsparcie mogą się ubiegać rolnicy, w których gospodarstwach powstały straty spowodowane przez powódź (…) By można było skorzystać z tej pomocy, wysokość szkód ocenianych przez wojewódzkie komisje powinna wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły, albo z pięciu – z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji)„

– wyjaśniła Agencja. Zaznaczyła, że straty muszą dotyczyć także majątku trwałego.

Dodała, że dofinansowanie można przeznaczyć na „odtworzenie tego składnika gospodarstwa, który został zniszczony lub uszkodzony”.

W katalogu inwestycji objętych refundacją zawarto m.in. budowę, przebudowę lub remont budynków (z wyłączeniem nieruchomości, które podlegają ubezpieczeniu) czy budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej lub do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych wraz z instalacją techniczną.

Środki mogą posłużyć też na: zakup wyposażenia; koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych; zakup nowych maszyn, urządzeń, tuneli foliowych oraz innego wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży; zakup zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego”.

ARiMR wskazała, że nabór prowadzą jej regionalne oddziały, a dokumenty można przekazać także za pośrednictwem biura powiatowego. Dodała, że „rolnicy z powiatu kłodzkiego proszeni są o składanie wniosków w Biurze Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich”. „Wizyta w placówce Agencji nie jest jednak konieczna, bo dokumentację można dostarczać także drogą pocztową lub elektroniczną. Choć nabór potrwa do 30 grudnia 2024 r., warto wiedzieć, że pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu wniosków” – wyjaśniła Agencja.