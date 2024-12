Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach otrzymał samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Zakup pojazdu został dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt całkowity to ponad 300 tysięcy złotych.

Dziewięcioosobowe auto zostało wyposażone w specjalistyczne urządzenia, w tym między innymi automatyczną windę oraz miejsce do przewozu osoby na wózku. – To kolejna placówka, która zostaje wyposażona w taki samochód. To bardzo ważna chwila dla podopiecznych, którzy mają utrudnienia w komunikacji – mówi starosta żarski Bogdan Kępiński:

– W zeszłym roku doposażyliśmy dom w Lubsku. W tej chwili trwa tak także niewielki remont – zaznacza Bogdan Kępiński:

Dodajmy, że dofinansowanie do zakupu busa to ponad 140 tysięcy złotych.