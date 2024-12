Zbliża się czas świąt, a tym samym okres obdarowywania bliskich podarunkami. Specjaliści zajmujący się humanitarnym traktowaniem czworonogów przypominają, że zwierzę to nie prezent. A jeśli już, to niech będzie przemyślany. Kupując psa czy kota do domu bierzemy na siebie zobowiązanie.

W przestrzeni publicznej co chwila pojawiają się informacje o złym traktowaniu zwierząt. – Pamiętajmy, że są to wrażliwe i ufne stworzenia. One również odczuwają i łatwo zawieść ich zaufanie – mówi Magdalena Drosik inspektor z lubskiego ratusza:

– Jeśli nie mamy pewności, czy jesteśmy gotowi na zwierzaka, lepiej kupmy pod choinkę pluszaka. Jego można odstawić na półkę jak się nam znudzi – zaznacza przedstawicielka urzędu:

Dodajmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.