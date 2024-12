W Szprotawie w budynku filii starostwa powiatowego zakończono prace dostosowania obiektu dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Koszt usunięcia barier architektonicznych to prawie pół miliona złotych.

Na realizację robót urząd otrzymał dofinansowanie. – Dążymy do tego, aby we wszystkich naszych budynkach każdy bez przeszkód mógł dostać się do urzędników i załatwić swoje sprawy. Dotyczy to zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Przy planowaniu inwestycji staramy się ubiegać o środki, które pomogą w wykonaniu prac. Tak było też i tym razem. Połowę kosztów na wykonanie robót stanowiło dofinansowanie – zaznacza Mariusz Krugły:

Dodajmy, że obecnie trwają także prace w budynku starostwa przy ulicy Rybackiej w Żaganiu.