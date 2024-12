W Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie obyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu ,,Poznaj inspirujące osoby”. Z uczniami spotkał się Piotr Grudzień, polski tenisista stołowy, paraolimpijczyk i wielokrotny medalista letnich igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i Europy.

Sportowiec podkreśla, że udział w takich wydarzeniach pozwala mu promować aktywność fizyczną wśród młodzieży:

– W naszym regionie mamy wielu fantastycznych ludzi, którzy mogą być inspiracją dla naszych dzieci – mówi Justyna Knefel-Pirsch, przewodnicząca Rady Rodziców:

Jak dodaje Ewa Łysień, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie, szkoła to nie tylko miejsce do nauki, ale również przestrzeń do odkrywania siebie i poznawania nowych osób:

Uczniowie licznie pojawili się na spotkaniu i brali w nim czynny udział.

– Cieszymy się, że możemy poznawać sławne osoby, które robią ciekawe rzeczy – mówi Dawid Garbowski, uczeń klasy 4B:

Dodajmy, że multimedalista igrzysk olimpijskich Piotr Grudzień jest zawodnikiem klubu sportowego Start Zielona Góra, który zrzesza sportowców z niepełnosprawnościami.