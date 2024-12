Operacja Feniks została przedłużona do końca kwietnia, ale będzie prowadzona, dopóki będzie taka potrzeba – zadeklarował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier razem z wiceszefem MSWiA Czesławem Mroczkiem wręczył wyróżnienia żołnierzom, strażakom i policjantom za pomoc w trakcie powodzi.

Kosiniak-Kamysz wziął w środę (18 grudnia) udział w spotkaniu świątecznym z uczestnikami operacji Feniks (której celem jest pomoc w odbudowie infrastruktury na terenach popowodziowych oraz wsparcie ludności cywilnej) i przedstawicielami staży i policji, którzy brali udział w pomocy poszkodowanym podczas wrześniowej powodzi; odbyło się ono w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu.

Kosiniak-Kamysz oraz biorący udział w spotkaniu wiceszef MSWiA Czesław Mroczek wręczyli kilkudziesięciu żołnierzom, strażakom oraz policjantom wyróżnienia za pomoc podczas powodzi. Przy wspólnym posiłku, składano życzenia i dzielono się opłatkiem.

Szef MON podkreślił współpracę wszystkich służb podczas wrześniowej powodzi i w tygodniach po kataklizmie.

– przypomniał szef MON.

Dodał, że bez porozumienia i współpracy nie byłoby możliwe „uratowanie Wrocławia, Opola czy ochrona Nysy”.

– mówił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz mówił też o współpracy z samorządami i Wodami Polskim.

– mówił.

Wicepremier wskazał, że w akcję ratunkową oraz późniejszą walkę ze skutkami powodzi zaangażowanych było w szczytowym momencie 26 tys. żołnierzy różnych formacji.

– To jest wielokrotnie więcej niż jakakolwiek operacja pozamilitarna w ostatnich kilkudziesięciu latach. Od czasu zakończenia obowiązkowego poboru do zasadniczej służby wojskowej nie było tak dużej operacji wojskowej. To wydarzenie bez precedensu. To też wydarzenie, które pokazuje na co idą pieniądze podatników – kupujemy najlepszy sprzęt (…) na to idzie największy budżet z państwa NATO w stosunku do PKB, w przyszłym roku będzie to 4,7 proc. PKB