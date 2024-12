Żagański magistrat otrzymał ponad 9 milionów złotych dofinansowania w ramach konkursu na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Środki przeznaczone zostaną na zakup czterech elektrycznych autobusów.

Tym samym poszerzy się tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Żaganiu. – Będą to pierwsze elektryki w mieście. To już dobry początek. Będziemy dążyć do tego, aby iść w kierunku zielonego transportu – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– To efekt pracy wielu osób z ratusza, ale i pracowników spółki zapewniającej miejski transport. Zachęcam wszystkich do działania. Pieniądze są, trzeba umieć po nie sięgnąć i inwestować w lepszy Żagań – mówi burmistrz Kowal:

Dodajmy, zakup obejmował będzie także ładowarki mobilne.