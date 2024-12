Żmudna praca śledczych na miejscu tragicznego zdarzenia, zabezpieczony materiał dowodowy i godziny spędzone na jego analizie doprowadziły do ustalenia i zatrzymania kierowcy, który śmiertelnie potrącił 66-letniego pieszego. Sprawca nie udzielił potrąconemu pomocy i zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie zacierał ślady.

Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć

Potrącenie pieszego w gm. Niegosławice/Fot. Lubuska Pollicja 1 z 12 - +

W poniedziałek wieczorem (18 listopada) na drodze powiatowej między miejscowością Mycielin a Gościeszowice doszło do potrącenia 66-letniego mężczyzny. Został on znaleziony przez przypadkowe osoby, które wezwały pomoc. Niestety mimo reanimacji nie uratowano jego życia. Policjanci nie mieli wątpliwości, że jest to ofiara potrącenia przez samochód.

Kierujący nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, przez wiele godzin pracowali śledczy, technicy kryminalistyki oraz biegli z zakresu mechanoskopii z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zabezpieczone ślady i godziny spędzone na analizie materiału oraz praca operacyjna policjantów doprowadziły do wytypowania marki pojazdu, co z kolei pozwoliło ustalić kierującego.

W środę (11 grudnia) policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu żagańskiego oraz zabezpieczyli jego samochód, marki Chrysler. Funkcjonariusze ustalili, że po zdarzeniu zatrzymany zacierał ślady – naprawił pojazd, i usunął inne uszkodzenia powstałe wskutek uderzenia w pieszego. Potwierdziły to zabezpieczone ślady oraz dokładne oględziny samochodu dokonane przez technika kryminalistyki i biegłego z zakresu mechanoskopii.

W piątek (13 grudnia) w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu zatrzymany 41-latek usłyszał dwa zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i oddalenia się z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy osobie, znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia.

Zatrzymany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Jeszcze tego samego dnia na wniosek prokuratora odbyło się posiedzenie aresztowe, na którym Sąd Rejonowy w Żaganiu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.