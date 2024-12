Dziś mija rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pod koniec 1981 roku komunistyczne władze postanowiły zdusić solidarnościową opozycję. Internowano tysiące osób. Późniejsze protesty zostały krwawo stłumione.

Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku oznaczała represje na niespotykaną dotąd skalę. Grupy milicjantów i funkcjonariuszy SB przystąpiły w ramach operacji o kryptonimie „Jodła” do internowania działaczy Solidarności i przywódców opozycji politycznej.

Oddziały ZOMO zajęły lokale zarządów regionalnych związku, zatrzymując przebywające tam osoby i zabezpieczając urządzenia łącznościowe i poligraficzne. Do miast skierowano oddziały pancerne i zmechanizowane, które rozmieszczono przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych, urzędach i innych obiektach strategicznych.

Posłuchaj audycji dokumentalnej „Trzynastego grudnia, roku pamiętnego…” ze wspomnieniami osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego w Myśliborzu, Gorzowie, Zielonej Górze, Nowej Soli i Żarach.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca do zapalenia dziś o godz. 19:30 w oknach naszych domów symbolicznej świecy. Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.