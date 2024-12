Mężczyzna podejrzany o zabicie szefa firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare Briana Thompsona w chwili zatrzymania miał przy sobie tekst przypominający manifest, w którym wyrażał gniew na system opieki zdrowotnej w USA – poinformowała policja.

W napisanym odręcznie tekście zatrzymany, 26-letni Luigi Mangione, „pisze, że amerykański system opieki zdrowotnej jest najdroższy na świecie, podczas gdy USA pod względem średniej oczekiwanej długości życia mieszkańców zajmują 42. miejsce na świecie” – przekazał w programie telewizyjnym „Good Morning America” przedstawiciel nowojorskiej policji Joseph Kenny we wtorek (10 grudnia) czasu lokalnego.

– Dużo pisał o swojej pogardzie dla amerykańskich firm, a szczególnie dla branży opieki zdrowotnej

– dodał.

Również we wtorek Mangione pojawił się na sali sądowej w hrabstwie Blair w stanie Pensylwania. Jego prawnicy zakwestionowali wniosek nowojorskiej prokuratury, która domaga się przeniesienia podejrzanego do Nowego Jorku. Na przedstawienie argumentów mają dwa tygodnie. Prokuratura twierdzi, że chodzi o grę na czas.

W sądzie Mangione szarpał się z funkcjonariuszami, krzyczał coś częściowo niezrozumiałego, ale dało się zrozumieć, że powiedział coś o „obrazie dla inteligencji narodu amerykańskiego”. Na sali sądowej patrzył głównie przed siebie, okazjonalnie czytając gazety i kołysząc się na krześle – podała AP.

W Pensylwanii Mangione został zatrzymany pod zarzutem posiadania nielegalnej broni palnej i okazania policji fałszywego dokumentu tożsamości. Prokuratorzy z Manhattanu oskarżyli go o morderstwo i uzyskali nakaz aresztowania.

Według mediów Mangione, wnuk magnata na rynku nieruchomości i filantropa, wiódł życie jak z bajki. Ukończył jedną z najlepszych prywatnych uczelni w USA, University of Pennsylvania, należącej do elitarnej Ivy League. Cytowani przez prasę przyjaciele mężczyzny określili go jako „świetnego faceta”.

Jak podała stacja NBC, morderstwo wywołało w USA debatę na temat korporacyjnej chciwości i niesprawiedliwości w branży ubezpieczeń medycznych. UnitedHealthcare to jedna z największych prywatnych firm ubezpieczeniowych w USA.

Dziennik „New York Times” podał, powołując się na znajomych zatrzymanego mężczyzny, że cierpiał on na poważne problemy z kręgosłupem, które utrudniały mu codzienne życie.

Śledczy uważają, że motywem, którym kierował się Mangione, był prawdopodobnie gniew na „pasożytnicze” firmy ubezpieczeniowe i pogarda dla „korporacyjnej chciwości”. Według „NYT” policja obawia się, że część społeczeństwa uważa mężczyznę „za męczennika”, a niektórzy wręcz za „wzór do naśladowania”.

– W pewnych ciemnych zakamarkach morderca jest witany jako bohater. Słuchajcie, on nie jest żadnym bohaterem. Prawdziwym bohaterem w tej historii jest osoba w McDonald’s, która zadzwoniła na policję (przyczyniając się do zatrzymania Mangione – PAP)

– powiedział gubernator Pensylwanii Josh Shapiro.

Nowojorska prokuratura oskarżyła Luigiego Mangione o zamordowanie szefa UnitedHealthcare

W poniedziałek późnym wieczorem (9 grudnia) nowojorska prokuratura formalnie oskarżyła Luigiego Mangione o zamordowanie szefa firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare. Mangione pozostaje w areszcie w Pensylwanii, pod dotychczasowymi zarzutami posiadania nielegalnej broni palnej i wylegitymowania się policji sfałszowanymi dokumentami tożsamości.

26-letni Mangione jest podejrzany o zastrzelenie w środę na Manhattanie dyrektora generalnego UnitedHealthcare Briana Thompsona. Zarzut morderstwa rozpoczyna proces ekstradycji do Nowego Jorku, który według CNN może potrwać dni lub tygodnie. W Nowym Jorku nie był wcześniej aresztowany.

Mangione podróżował po zabójstwie po Pensylwanii, z Filadelfii do Pittsburgha i Altoony. W tej ostatniej miejscowości został rozpoznany w poniedziałek rano w restauracji McDonald’s.

Zgodnie z raportami policji absolwent prestiżowego uniwersytetu, z rodziny znanych agentów nieruchomości w stanie Maryland, miał przy sobie broń, którą prawdopodobnie strzelał do Thompsona, a także pisma sugerujące gniew na korporacyjną Amerykę.

Policja w Altoony poinformowała, że kiedy funkcjonariusze zapytali podejrzanego, czy niedawno był w Nowym Jorku, „stał się w sposób widoczny zdenerwowany” i zaczął „trochę się trząść”. Zdaniem władz znajduje się w takim stanie od „kilku dni”.

Mangione został aresztowany bez możliwości zwolnienia za kaucją do czasu rozpoczęcia procesu. Nie ustosunkował się do zarzutów podczas swojego pierwszego stawiennictwa w sądzie w Hollidaysburg w Pensylwanii.