Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny przyznał w Polsat News, że jego zdaniem nie ma jakiekolwiek szansy na kompromis z nowym prezesem TK Bogdanem Święczkowskim ws. Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że nie ma do niego zaufania.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski w poniedziałek został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. We wtorek Święczkowski zapowiedział, że chciałby przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej, „aby spróbować osiągnąć jakiś kompromis w zakresie funkcjonowania i działania TK”.

Do tej propozycji odniósł się w środę szef MS, przyznając, że jest to nowa inicjatywa, która wcześniej w debacie publicznej się nie pojawiła. Zastrzegł jednak, że nie ma zaufania do tego typu deklaracji ze strony Święczkowskiego, „że tu chodzi o jakiekolwiek kompromisy”.

– Myślę, że na to nie ma jakichkolwiek szans

– stwierdził.

Zdaniem Bodnara, „musimy pamiętać w jaki sposób, kiedy i dzięki komu Święczkowski dostał się do TK”.

– Najpierw był prokuratorem, był szefem ABW za tzw. pierwszego PiS. Później kandydował z list PiS, najpierw do sejmiku województwa śląskiego. Został wybrany zresztą. Później do parlamentu. Został posłem z list PiS. Później wygaszono mu mandat. Później wrócił do prokuratury i przez ładne kilka lat jako prokurator krajowy wraz ze Zbigniewem Ziobro (b. szef MS – PAP) budował właśnie tę upolitycznioną prokuraturę

– tłumaczył.

Sam Święczkowski odniósł się we wtorek do kierowanych wobec niego zarzutów „upolitycznienia”, podkreślając, że nigdy nie objął mandatu poselskiego i nie prowadził działalności politycznej.

– Byłem kandydatem bezpartyjnym. Startowałem tylko z listy Komitetu Wyborczego PiS. Nigdy nie należałem do partii, nigdy nie prowadziłem działalności politycznej

– oświadczył.

Dodał, że w 2010 r. na radnego sejmiku śląskiego został wybrany jako kandydat bezpartyjny, startujący z listy KW PiS, ale – jak dodał – prowadził działalność stricte samorządową.

– Byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej, czyli kontrolowałem działalność Samorządu Wojewódzkiego. Jeżeli działalność na rzecz dobra wspólnego to jest działalność polityczna to tak, taką działalność prowadziłem i będę prowadził

– mówił.

Święczkowski od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Później pełnił funkcję Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego. 8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec prezydenta RP i objął urząd sędziego TK.

TK w obecnym kształcie jest krytykowany przez obecne władze i część prawników. 6 marca br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.