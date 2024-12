Hasłem przewodnim polskiej prezydencji w Radzie UE będzie „Bezpieczeństwo Europo” – poinformował minister ds. UE Adam Szłapka. Chcemy skupić się na bezpieczeństwie w siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym – dodał. Polska obejmuje prezydencję w pierwszej połowie 2025 roku.

Obok 22 nieformalnych rad z udziałem ministrów w różnych miastach w całej Polsce odbędą się też m.in. konferencje międzysektorowe poświęconemu każdemu z siedmiu wymiarów bezpieczeństwa, na którym skupi się polska prezydencja.

Program polskiej prezydencji Rada Ministrów przyjęła na wtorkowym posiedzeniu. O planach na nadchodzące pół roku na późniejszej konferencji w KPRM mówili: minister ds. UE Adam Szłapka, odpowiedzialna za przygotowanie prezydencji wiceministra w KPRM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz wiceminister w KPRM Ignacy Niemczycki.

Szłapka przekazał, że hasłem przewodnim prezydencji będzie: „Bezpieczeństwo, Europo”. Jak mówił, Polska będzie chciała skupić się bezpieczeństwie w jego siedmiu wymiarach: zewnętrznym, wewnętrznym, informacyjnym, ekonomicznym, energetycznym, żywnościowym i zdrowotnym. Zapowiedział, że poszczególni ministrowie będą w najbliższym czasie przedstawiać priorytety w swoich obszarach odpowiedzialności.

– Skupiamy się na tym, żeby Europa mówiła o tym, co jest najważniejsze – o bezpieczeństwie Europy

– zaznaczył.

Logo polskiej prezydencji, czyli polską flagę wpisaną w skrót „EU”, przedstawiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jego autorem jest Jerzy Janiszewski, artysta, który zaprojektował też logo „Solidarności” oraz poprzednie logo polskiej prezydencji z 2011 r. „To logo pokazuje powrót Polski na drogę demokracji, siłę społeczeństwa obywatelskiego, ale też zawiera w sobie silną Polskę w Unii Europejskiej” – tłumaczyła. We wtorek (10 grudnia) ruszyła także poświęcona polskiej prezydencji strona internetowa Poland25.eu.

Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że od stycznia do końca czerwca w Polsce odbędzie się ponad 300 oficjalnych spotkań, 22 rady nieformalne, a nasz kraj odwiedzi ponad 40 tys. gości z całej Europy. Zastrzegła, że kalendarz nie jest zamknięty, bo wciąż można składać wnioski o przyznanie danemu wydarzeniu patronatu polskiej prezydencji.

Korpus polskiej prezydencji, obejmujący wszystkich urzędników zaangażowanych w jej przygotowanie, liczy 3 tys. osób.

– Podczas przygotowań wyszkoliliśmy blisko 4 tys. urzędników, zorganizowaliśmy ponad 140 szkoleń, pracę zaczyna ponad 100 oficerów łącznikowych. Będą oni opiekowali się zagranicznymi delegacjami, które przyjadą do Polski. Przez najbliższe pół roku właściwie nie będzie dnia, kiedy w Polsce nie będzie wydarzenia związanego z polską prezydencją

– wymieniła wiceministra.

Jak podkreśliła, Polska przygotowała też „bardzo bogaty program kulturalny”, który zostanie zainaugurowany 3 stycznia w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tam odbędzie się uroczysta gala otwierająca polską prezydencję.

– My jako prezydencja chcemy, żeby Unia dała jasny sygnał o tym, że musi odzyskać pozycję gospodarczą w świecie, że nie może być dalej naiwna w sprawach gospodarczych

– podkreślił wiceminister.

Niemczycki, który w KPRM nadzoruje m.in. Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej. Jak wskazał, trzema kluczowymi dla polskiej prezydencji obszarami będą: polityka przemysłowa (w tym ceny energii, równe warunki konkurencji z Chinami oraz wsparcie dla sektorów energochłonnych), uproszczenie przepisów unijnych oraz pogłębienie rynku wewnętrznego.

Poinformował, że w lutym w Warszawie dojdzie do spotkania ministrów ds. konkurencyjności i ministrowie ds. handlu. Niezależnie od tego w kilku polskich miastach odbędą się „flagowe konferencje międzysektorowe” – każda z nich będzie odpowiadała jednemu z siedmiu wymiarów bezpieczeństwa, które będą przyświecać polskiej prezydencji.

I tak w styczniu w Krakowie zostanie zorganizowana konferencja poświęcona „rozwojowi po europejsku”, w kwietniu w Bydgoszczy, pod egidą Ministerstwa Cyfryzacji, odbędzie się konferencja poświęcona bezpieczeństwu informacyjnemu, a w czerwcu w Gdańsku będą toczyć się rozmowy na temat bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego. Również w czerwcu w Rzeszowie mają odbyć się Europejskie Dni Przemysłu, gdzie poruszona ma być kwestia bezpieczeństwa gospodarczego.

Bezpieczeństwu energetycznemu poświęcona będzie – przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Przemysłu oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska – wiosenna konferencja na Śląsku. W marcu w Warszawie ma odbyć się konferencja poświęcona bezpieczeństwu żywnościowemu, zaś w kwietniu w Krakowie – konferencja dotycząca bezpieczeństwa zdrowotnego.

Z przekazanych przez rząd informacji wynika, że w Warszawie nie zostanie zorganizowany nieformalny szczyt unijnych przywódców. Pytany o tę kwestię, Szłapka przypomniał, że jedyną osoba kompetentną do zwoływania takich spotkań jest przewodniczący Rady Europejskiej. „Z naszej perspektywy szczyt, który został zwołany na 3 lutego, jest tym miejscem, w którym będziemy bardzo mocno podnosić to, co z naszej perspektywy jest najważniejsze” – powiedział. Spotkanie ma odbyć się w Brukseli.