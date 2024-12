Ponad 600 wniosków o odroczenie składek od firm poszkodowanych we wrześniowej powodzi przyjął do tej pory opolski oddział ZUS – poinformował jego rzecznik Sebastian Szczurek. Dodał, że ZUS przesunął już termin płatności składek o wartości 37 mln złotych.

Spośród różnego rodzaju udogodnień przygotowanych dla firm poszkodowanych w czasie powodzi, klienci opolskiego ZUS najczęściej korzystają z możliwości odroczenia terminu płatności składek.

„Chodzi o to, że składki na ubezpieczenia społeczne za miesiące od sierpnia do grudnia tego roku będą mogli opłacić do połowy września 2025 roku. Do opolskiego ZUS-u wpłynęły już 604 takie wnioski, a wobec niemal 550 z nich ZUS wydał już pozytywną opinię. Kwota składek z odroczonym terminem płatności na przyszły rok przekroczyła w regionie 37 milionów złotych” – powiedział Sebastian Szczurek.

Od początku października do pierwszych dni grudnia przedsiębiorcy w województwie opolskim złożyli także 539 wniosków o wypłatę świadczenia interwencyjnego na łączną kwotę 65,3 mln złotych. Dotychczas z wszystkich województw objętych wrześniowym żywiołem do Zakładu dotarło ponad 1300 wniosków o tę formę wsparcia na łączną kwotę niemal 150 milionów złotych. Na konta płatników trafiło już około 104,8 miliony złotych.

Rzecznik opolskiego ZUS informuje, że ubezpieczyciel maksymalnie uprościł procedury dotyczące wniosków o programy osłonowe przewidziane dla przedsiębiorców. Na przykład jeśli płatnik zdecyduje się na uregulowanie należności z tytułu składek dopiero za kilka miesięcy, to do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Kolejnym uproszczeniem jest to, że wnioski o udzielenie ulgi mogą opierać się jedynie na oświadczeniu płatnika. Oświadczenie nie musi być złożone na druku udostępnionym przez ZUS. Płatnik może je złożyć w formie pisma lub zawrzeć w uzasadnieniu wniosku o ulgę na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Może to być również zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy potwierdzające status poszkodowanego w rozumieniu ustawy powodziowej.

Zgodnie z ustawą powodziową poszkodowany oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby czasowo, możliwość korzystania z posiadanej nieruchomości lub lokalu.

Od 10 grudnia 2024 r. przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi, która dotknęła regiony południowo-zachodniej Polski, będą mogli ubiegać się o wsparcie ze specjalnego funduszu, który utworzyło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak poinformowało MFiPR, w pierwszym etapie dla przedsiębiorców dostępnych będzie 100 mln zł.

Wsparcie to preferencyjne, długoterminowe finansowanie (okres spłaty do 10 lat, 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału i odsetek) z możliwością umorzenia aż do 90 proc. zadłużenia (pod warunkiem dostępności u przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis).(PAP)