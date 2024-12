Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w akcji „Pomaganie przez pakowanie”. We wtorek o godzinie 17:00 można przyjść do siedziby organizacji przy ulicy Zamenhofa 1 i wziąć udział w akcji charytatywnej.

– Wolontariusze zapakują prezenty świąteczne, w zamian oproszą o datek na rzecz chorej dziewczynki Laury Wolniewicz

– mówi Kalina Patek, z lubuskiego OHP.

Rodzice dziewczynki na leczenie potrzebują kwoty 11 milionów złotych.

– Dziecko cierpi na bardzo rzadko spotykaną chorobę, dlatego chcemy jej pomóc

– dodaje Kalina Patek.

Akcja jest współorganizowana z podopiecznymi Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze.