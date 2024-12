PKP Polskie Linie Kolejowe kończą układanie nowego toru we Wschowie. Pozwoli to na bezpieczniejsze i sprawniejsze przejazdy pociągów przez stację z wyższą prędkością, nawet do 120 km/h. Roboty mają zakończyć się najpóźniej do połowy grudnia.

Kompleksowa naprawa toru nr 1 na stacji Wschowa (linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice) poprawi jego parametry, a to zapewni oczekiwany standard podróży. Po remoncie pociągi pojadą przez stację nawet trzykrotnie szybciej niż dotychczas. Prędkość zostanie podniesiona z 40-50 km/h do 100-120 km/h.

Prace obejmują ponad 13 km odcinek toru, przebiegającego przez stację Wschowa i w jej obrębie (w stronę Głogówka).

– Po wzmocnieniu podłoża, wymianie podkładów oraz po zamontowaniu nowych szyn w najbliższym czasie uzupełnimy podsypkę

– podała PKP.

Roboty zakończy stabilizacja nowego toru. Z wykorzystaniem tzw. „podbijarki” zostanie wyregulowane położenie nowych szyn, przygotowując je do przejazdu pociągów.

– Zależy nam na sprawnych i bezpiecznych przejazdach pociągów. W tym celu nie tylko sukcesywnie modernizujemy linie kolejowe, ale prowadzimy też nie mniej ważne prace utrzymaniowe. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i dobremu planowaniu, tak jak we Wschowie, roboty są niemal nieodczuwalne dla podróżnych, a znacznie poprawiają parametry tras

– powiedział dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PLK SA w Ostrowie Wielkopolskim, Jacek Trzmiel.

Generalną naprawę toru prowadzą Zakład Maszyn Torowych oraz Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Sp. z o.o. Inwestycje wyniesie ok. 23 mln zł. Koniec prac najpóźniej w pierwszej połowie grudnia. Roboty na torach nie wpływają na ruch pociągów.