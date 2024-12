Dzielnicowi z Iłowej zatrzymali 31-latka, który trzymając w ręku replikę broni, zażądał od kierowcy busa, którym podróżował zwrotu pieniędzy, grożąc mu pozbawieniem życia. Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kilka lat pozbawienia wolności.

W środę (27 listopada) w godzinach popołudniowych na terenie stacji benzynowej w Iłowej zatrzymał się na przerwę bus, który przewoził pasażerów do Holandii. W pewnym momencie jeden z podróżnych wyciągnął z luku bagaże i zażądał od kierowcy zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. Kiedy ten odmówił, podróżny wyciągnął replikę broni i groził mu pozbawieniem życia.

34-letni kierowca ze strachu uciekł do pobliskiego budynku, skąd zadzwonił na numer alarmowy. Na miejsce przybyli dzielnicowi z Komisariatu Policji w Iłowej i od razu rozpoznali wskazanego w zgłoszeniu mężczyznę. Funkcjonariusze zatrzymali napastnika, przy którym znaleźli broń gazową oraz metalowe naboje gazowe.

Zatrzymany 31-latek to mieszkaniec Częstochowy, który podróżował do Holandii, gdzie miał zacząć nową pracę.

– Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania wymuszenia rozbójniczego. W piątek (29 listopada) Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat 10