Władze lokalne najlepiej znają potrzeby i perspektywę regionu – mówił w czwartek (29 listopada) podczas konferencji w Szczecinie minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który podpisał z czterema samorządami porozumienia dot. rozwoju bazy sportowej.

Minister podpisał pierwsze porozumienia z samorządami dot. rozwoju infrastruktury sportowej. Podpisali je m.in. marszałkowie województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego.

Nitras przekazał podczas konferencji, że to władze lokalne powinny decydować, gdzie powstaną dane inwestycje, a nie władza centralna, ponieważ radni sejmików województwa i marszałkowie lepiej znają perspektywę i potrzeby regionu.

– Te decyzje będą zapadały w sposób bardziej transparentny, bardziej przejrzysty. Społeczność lokalna, samorządowcy poszczególnych gmin będą tak naprawdę widzieli, jakimi kryteriami będą mogli łatwiej dotrzeć do decydentów

– mówił Nitras.

– My będziemy szanować decyzje, które zapadną w regionach. Będziemy podpisywać umowy. Decyzję najpierw podejmie najpierw zarząd województwa, później lokalne sejmiki

– dodał minister.

Zaznaczył, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza marszałków do współpracy, ale chce też, aby „powstawały wojewódzkie programy rozwoju bazy sportowej”.

– wyjaśnił Nitras.

Jak dodał „spowoduje to, że pieniądze kierowane przez władzę publiczną, władzę centralną i władzę samorządową na infrastrukturę sportową, dzięki temu mechanizmowi będą większe”.

Nitras zaprosił do współpracy marszałków wszystkich województw. Wyjaśnił też, że pieniądze będą dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkańców tak, żeby nie tworzyć dysproporcji pomiędzy regionami.

– podkreślił.

– Każdy ma swoją kopertę regionalną, w zależności od wielkości województwa, bez względu na to, czy jest to województwo bardziej, czy mniej rozwinięte. Uznaliśmy, że jedynym realnym, prawdziwym kryterium jest liczba mieszkańców

– powiedział minister.

Pula przeznaczona na wszystkie województwa to 200 mln zł. Nitras zaznaczył, że chciałby, aby program finansowania infrastruktury sportowej był programem wieloletnim i żeby do samorządów corocznie trafiała określona pula środków.

– W Szczecinie podpisaliśmy z Ministrem Sportu i Turystyki Sławomirem Nitrasem porozumienie w sprawie dofinansowywania rozwoju bazy sportowej w regionach. Dzięki temu do Lubuskiego i 4 innych regionów trafią środki na budowę i modernizację obiektów, które będą służyć młodym sportowcom, lokalnym społecznościom i każdemu, kto stawia na aktywny styl życia. Sport to zdrowie, integracja i szansa na rozwój – to najlepsza profilaktyka zdrowia dla wszystkich!