Piłkarze, kibice, mieszkańcy Katowic pożegnali zmarłego we wtorek byłego napastnika reprezentacji Polski i miejscowego GKS Jana Furtoka. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył legendę katowickiego klubu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas uroczystości pogrzebowych w imieniu prezydenta order przekazał żonie zmarłego wojewoda śląski Marek Wójcik.

Kościół w dzielnicy Kostuchna, gdzie mieszkał Furtok, nie zmieścił wszystkich uczestników pogrzebu. Duża część stała w deszczu na zewnątrz. Dla kibiców przygotowano trzy specjalne autobusy, oznaczone nazwiskiem zmarłego, którymi można było dojechać w okolice cmentarza. Kierowcom samochodów pomagali kierujacy ruchem policjanci.

Przyjechało wiele osób związanych z futbolem dziś i przed laty, delegacje klubów zaprzyjaźnionych z GKS. Był m.in. Lukas Podolski z Górnika Zabrze.

– Próbowałem przygotować parę słów, by je odczytać, ale myślę, że Jasiu wolałby tak od serca. Nie lubił pompatyczności. Był po prostu śląskim, skromnym synkiem. Kiedy zająłem się życiem społecznym, jedną z pierwszych osób, która stanęła na mojej drodze był Jan Furtok z pytaniem: „grosz w bala?” (grasz w piłkę). Bo jest parę spraw do załatwienia, a najważniejsza to GKS. On walczył o ten klub w najgorszych jego czasach. Dawał swój autorytet, wiedzę, pracę