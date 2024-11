Zostań dawcą szpiku! Po raz kolejny na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie można zapisać sie do bazy dawców. To efekt współpracy studentów z Fundacją DKMS. – Zapraszamy od wtorku do czwartku – mówi Więcej na ten temat mówi Katarzyna Reluga, liderka akcji.

Istnieją dwie metody pobierania szpiku. Pierwsza, która występuje w 90% przypadków to afereza. Polega na odfiltrowaniu szpiku kostnego. Druga natomiast, dużo rzadsza, polega na pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.

– Tak naprawdę, oddawanie szpiku jest dużo mniej restrykcyjne niż oddawanie krwi – tłumaczy Katarzyna Reluga.

Mimo tego, że akcja dzieje się przede wszystkim na Uniwersytecie Zielonogorskim , wszyscy mogą wziąć udział.

5 grudnia także będzie można zarejestrować się jako dawca szpiku, w Bibliotece Wojewódzkiej imienia Cypriana Norwida, w godzinach 10:00-19:30.

Autor: Amelia Konrad