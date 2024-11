Premier Donald Tusk poinformował, że podczas szczytu z szefami rządów państw nordyckich i bałtyckich w Szwecji zaproponował stworzenie misji na Morzu Bałtyckim. „Moi koledzy uznali ją za interesującą i będziemy kontynuować ustalanie szczegółów” – dodał.

Zdaniem premiera, region Morza Bałtyckiego stał się areną zmian geopolitycznych.

– mówił podczas wspólnej konferencji z szefami państw nordyckich i bałtyckich.

– ocenił premier.

Dalsza część tekstu pod tweetem

– poinformował Tusk.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że Polska, państwa bałtyckie oraz nordyckie mają też takie same stanowisko na kwestie bezpieczeństwa, przed wszystkimi stoję też takie same zagrożenia.

– podkreślił Tusk.

Dalsza część tekstu pod tweetem

– Chcemy działać wspólnie, to nie jest slogan. Dzisiaj – lepiej niż kiedykolwiek wcześniej – wiemy, że wspólnie jesteśmy silniejsi, a dzisiaj potrzebujemy siły, również gotowości do pokazywania tej siły, żebyśmy byli zdecydowani i gotowi, by zrobić wszystko co w naszej mocy, aby zapobiec najwyższym ryzykom, czyli rosyjskiej agresywnej polityce