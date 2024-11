Potrzebujemy w Polsce nie jednej, a wielu fabryk amunicji. W tej chwili procedujemy w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie – to rzecz, która już dawno powinna się wydarzyć – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania z żołnierzami w Rzeszowie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że projekt rozpatrywany jest w trybie pilnym.

W poniedziałek (25 listopada) w Rzeszowie Hołownia wraz wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem spotkał się z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Podczas briefingu prasowego Hołownia zwrócił uwagę na projekt ustawy, który przyjęty przez rząd trafił niedawno do Sejmu.

– W tej chwili w Sejmie procedujemy ustawę o polskich fabrykach amunicji – to rzecz, która już dawno się powinna wydarzyć. (..) To się wreszcie musi stać. My potrzebujemy w Polsce nie jednej fabryki amunicji, ale wielu – byśmy byli w stanie zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim sobie, ale też i wspomóc tych, którzy tego rodzaju środków dzisiaj nie mają, wyszukują i potrzebują